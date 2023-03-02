Новым президентом Вьетнама стал Во Ван Тхыонг

Новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонг, его кандидатуру в четверг утвердило Национальное собрание страны.

Как сообщают местные СМИ, после утверждения на посту главы государства Во Ван Тхыонг принес присягу.

Кандидатура Во Ван Тхыонга, которому 53 года, была одобрена единогласно. Он стал самым молодым президентом в политической истории Вьетнама.

Предыдущий президент страны Нгуен Суан Фук ушел в отставку с должности главы государства, а также вышел из состава ЦК и политбюро ЦК КПВ 17 января.