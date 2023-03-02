Сильное землетрясение зарегистрировано в Мексике

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в 95 км го-западнее города Тустла-Гутьеррес на западе Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 08:40 в четверг землетрясения находился примерно в 10 км севернее города Арриага.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное". Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 87,7 км.
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