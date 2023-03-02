Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

Дальнее зарубежье 02.03.2023 09:56

Сильное землетрясение зарегистрировано в Мексике

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в 95 км го-западнее города Тустла-Гутьеррес на западе Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 08:40 в четверг землетрясения находился примерно в 10 км севернее города Арриага.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное". Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 87,7 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Геологическая служба США повысила мощность землетрясения в Мексике до магнитуды 7,4 Число жертв землетрясения 19 сентября в Мексике достигло 345 человек Землетрясение в Мексике унесло жизни 248 человек Около 140 человек погибли в результате землетрясения в Мексике Землетрясение вновь зафиксировано у берегов Мексики Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 26 человек Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 15 человек Еще одно мощное землетрясение может произойти в Мексике в течение суток - президент страны Минимум шесть человек стали жертвами землетрясения в Мексике и Гватемале

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az