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Регион 02.03.2023 10:07

Глава Минобороны Британии объявил о перехвате в Оманском заливе судна с контрабандой иранского оружия

ВМС Британии задержали в феврале в международных водах в Оманском заливе судно с контрабандой иранского оружия, включая противотанковые управляемые ракеты, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Бена Уоллеса.

"Этот перехват, проведенный экипажем корабля Lancaster, и постоянное присутствие ВМС Британии в районе Оманского залива поддерживает наше стремление гарантировать соблюдение международного права и пресекать активность, угрожающую безопасности и миру во всем мире", - заявил Уоллес.

Судно, шедшее на большой скорости в ночное время суток, засекли к югу от Ирана самолет-разведчик и БПЛА США. После того судно попыталось уйти в иранские территориальные воды, но его остановила морская пехота ВМС Британии и взошла на борт.

На судне, помимо прочего, нашли детали для сборки баллистических ракет средней дальности.

СМИ напоминают, что британские ВМС в прошлом году дважды перехватывали суда, перевозившие контрабандой иранское оружие.

С марта 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ОРУЖИЕ, ПЕРЕХВАТ


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