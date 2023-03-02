Глава Минобороны Британии объявил о перехвате в Оманском заливе судна с контрабандой иранского оружия

ВМС Британии задержали в феврале в международных водах в Оманском заливе судно с контрабандой иранского оружия, включая противотанковые управляемые ракеты, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на заявление главы Минобороны Бена Уоллеса.
"Этот перехват, проведенный экипажем корабля Lancaster, и постоянное присутствие ВМС Британии в районе Оманского залива поддерживает наше стремление гарантировать соблюдение международного права и пресекать активность, угрожающую безопасности и миру во всем мире", - заявил Уоллес.
Судно, шедшее на большой скорости в ночное время суток, засекли к югу от Ирана самолет-разведчик и БПЛА США. После того судно попыталось уйти в иранские территориальные воды, но его остановила морская пехота ВМС Британии и взошла на борт.
На судне, помимо прочего, нашли детали для сборки баллистических ракет средней дальности.
СМИ напоминают, что британские ВМС в прошлом году дважды перехватывали суда, перевозившие контрабандой иранское оружие.
С марта 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан
Президенты Азербайджана и Ирака обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, развитие торговли и инвестиций
Баку и Ташкент готовят проекты в ТЭК, транспорте и логистике
Денежная база в Азербайджане в январе-феврале сократилась на 1,2%, в феврале выросла на 2,2%
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и лире
Нефть продолжает слабо расти, цена Brent - выше $84,4 за баррель
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank стал победителем в четырех номинациях
В Грузии состоялся 11-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Весенняя пора»!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна