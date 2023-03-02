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Происшествия 02.03.2023 10:11

Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в феврале 2023 года задержали 34 человека за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГПС.

Согласно данным ГПС, из 34 нарушителей госграницы 18 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах задержаны 22 человека с поддельными документами, а также 915 человек - за нарушение правил пограничного режима.

В результате проведенных мер по борьбе с преступностью задержан 251 человек, ранее объявленный в розыск. Кроме этого, также пресечены попытки выезда из страны 334 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 18 лиц, которым запрещен въезд в страну.

"В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 91,821 кг наркотиков и 565 психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущество и предметы в общей сложности на 1 млн 119,188 тыс. манатов, в том числе ювелирные изделия из золота, табачные изделия и спиртные напитки", - подчеркивает ГПС.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГПС, ГРАНИЦА, СТАТИСТИКА


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