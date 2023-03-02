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Дальнее зарубежье 02.03.2023 14:03

Amazon инвестирует $6 млрд в облачную инфраструктуру в Малайзии

Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon.com Inc., планирует потратить $6 млрд на создание облачной инфраструктуры в стране.

Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение AWS. Ожидается, что к 2037 году в стране появятся три центра облачных вычислений. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.

Малазийская инфраструктура будет работать на внутренний рынок, где клиентами AWS являются Статистическое управление Малайзии и государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas), а также удовлетворять спрос на облачные мощности в других странах Юго-Восточной Азии.

Акции Amazon подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 9,7%, до $965,6 млрд.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, AMAZON, ОБЛАКО, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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