Amazon инвестирует $6 млрд в облачную инфраструктуру в Малайзии

Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon.com Inc., планирует потратить $6 млрд на создание облачной инфраструктуры в стране.
Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение AWS. Ожидается, что к 2037 году в стране появятся три центра облачных вычислений. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.
Малазийская инфраструктура будет работать на внутренний рынок, где клиентами AWS являются Статистическое управление Малайзии и государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas), а также удовлетворять спрос на облачные мощности в других странах Юго-Восточной Азии.
Акции Amazon подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 9,7%, до $965,6 млрд.
МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности АПК – Гросси
Алиев и Аль-Манфи обсудили активизацию деятельности МПК Азербайджан-Ливия
Мирзиёев поддержал предложение Алиева о необходимости реформ в Совбезе ООН
BP и Iberdrola вложат 1 млрд евро в станции для зарядки электромобилей в Испании и Португалии
Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель
Госагентство ОМС направит свыше 2,4 млн манатов на закупку компьютеров
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна