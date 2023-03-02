Военные США хотят понять, как использовать спутники для слежения за движущимися целями в воздухе и на земле

Независимая группа экспертов, консультирующая ВВС и Космические силы США, изучит вопрос, как можно применять спутники для наблюдения за движущимися объектами в воздухе и на земле, сообщает Defense news.

Издание напоминает, что подобные задачи традиционно выполняют самолеты. Однако в командовании ВВС обеспокоены тем, что самолет-разведчики не подходят для действий в зонах, контроль над которыми оспаривает потенциальный противник.

"В рамках исследования группа экспертов рассмотрит вопрос, какие требования нужно предъявлять в отношении будущих индикаторов обнаружения движущихся целей, а также какие есть риски и проблемы в связи с использованием спутников и радиолокационных станций космического базирования для ведения разведывательных миссий вместе с авиацией", - отмечает Defense news.

Эксперты оценят реалистичность варианта с использованием для разведки с самолетами спутников, находящихся на низкой околоземной орбите на высоте около 750 км над поверхностью планеты.

Кроме того, группа также займется исследованием того, как повысить мобильность ВВС и Космических сил США на случай будущего возможного конфликта с КНР. В частности, речь пойдет о новом поколении самолетов-топливозаправщиков и космическом грузовом транспорте. В описании этого исследования поясняется, что ВВС США придется действовать в районе Тихого океана - с его обширными пространствами и нехваткой баз.

Также эксперты будут анализировать угрозы американским базам в европейском и тихоокеанском регионах и оценивать, как улучшить их противовоздушную оборону.