ГНФАР в феврале увеличил продажи инвалюты на аукционах в 1,9 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в феврале 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $356,6 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $188,5 млн. Таким образом, в феврале объемы продажи инвалюты увеличились на 89,2%.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-феврале 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $545,1 млн (спад в 2 раза по сравнению с январем-февралем 2022 года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

А.Азизов