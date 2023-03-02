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Транспорт и связь 02.03.2023 17:05

Компания Boeing поставит ВВС США 26 новых самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления

ВВС США передали корпорации Boeing контракт на сумму в $1,2 млрд на поставку 26 новых самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A, сообщает Defense news.

Производство E-7A должно начаться в 2025 финансовом году, а в 2027 году первые две единицы, как ожидается, поступят в вооруженные силы. Всего ВВС хотят получить 26 этих самолетов к 2032 финансовому году.

Самолеты E-7A изначально создали по заказу ВВС Австралии. Впоследствии ВВС США рассматривали возможность закупок этого самолёта, чтоб не тратить средства на разработку нового аппарата. Также E-7A находятся на вооружении Великобритании, Южной Кореи и Турции.

Эти самолеты должны сменить устаревающие E-3 Sentry, которые США приняли на вооружение еще в 1970-х годах. В этом году американское командование планирует вывести из эксплуатации 15 этих самолетов - половину из имеющегося состава, а остальные - по мере поступления в войска E-7A.

E-7A способны развивать скорость до 850 км/ч, подниматься на высоту 12,5 км и совершать полеты на расстоянии до 4,9 тыс. км. В ВВС США ранее заверяли, что этот самолет позволит лучше отслеживать движущиеся цели, управлять боевыми действиями и командовать войсками, а радар на его борту даст возможность США и их союзникам наносить дальние удары по объектам технически развитых противников.

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Тэги: США, САМОЛЕТЫ, РАЗВЕДКА, ЗАМЕНА


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