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Бизнес и законодательство 02.03.2023 14:09

ИБР подготовит план по развитию халяльной индустрии в Азербайджане

Исламский банк развития (ИБР) подготовит план по развитию халяльной индустрии в Азербайджане, проведет в 2023 году специальный семинар на эту тему.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ИБР, банк тесно сотрудничает с правительством Азербайджана, содействуя развитию халяльной индустрии, «чтобы облегчить участие частного сектора страны в быстро растущем мировом рынке халяльных продуктов и услуг».

«Консультационный семинар с заинтересованными сторонами по этой теме запланирован на 2023 год, и Центр передового опыта ИБР в Куала-Лумпуре подготовит план по развитию халяльной индустрии для Азербайджана по его итогам», - подчеркивает ИБР.

В информации отмечается, что президент группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер, находящийся с визитов в Азербайджане, провел переговоры с министрами экономики и финансов страны Микаилом Джаббаровым и Самиром Шарифовым.

«В ходе обсуждений Аль-Джассер вновь заявил о «большой заинтересованности ИБР в поддержке усилий правительства (Азербайджана – ИФ) по восстановлению и развития Карабаха или любого другого региона страны в соответствии с планами и приоритетами правительства». Выражая желание ИБР помочь в восстановлении, он отметил необходимость назначения координаторов с каждой стороны для рассмотрения проектов, которые ИБР может финансировать», - подчеркивается в информации.

ИБР также инициировал проект обратной связи между Азербайджаном и Таджикистаном со службой ASAN, чтобы помочь правительству Таджикистана извлечь выгоду из наиболее успешного опыта Азербайджана.

«Кроме этого, банк готов продолжать оказывать поддержку Азербайджану, продвигая региональные инициативы по развитию железнодорожных перевозок и проектов по возобновляемым источникам», - указывается в сообщении.

Банк также заинтересован в финансировании проектов в Азербайджане в сфере АПК, инфраструктуры, цифрового развития и поддержки частного сектора.

ИБР до сих пор выделил около $1 млрд для реализации 18 проектов в Азербайджане.

Р.Керимов

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Тэги: ИБР, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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