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Макроэкономика 02.03.2023 21:37

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5%

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с 8,6% в январе, однако оказалась значительно выше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.

Рост цен на энергоносители в еврозоне в феврале замедлился до 13,7% с 18,9% в январе, тогда как подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 15% с 14,1%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6% в годовом выражении после роста на 5,3% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение январских темпов роста показателя.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,8% относительно января, когда показатель снизился на 0,2%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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