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Инфраструктура и тендеры 02.03.2023 14:43

Госагентство ОМС направит свыше 2,4 млн манатов на закупку компьютеров

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло ООО «Htech Invest» на поставку 2 тыс. компьютеров, предназначенных для использования в медицинских учреждениях, переданных в систему TƏBİB.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 410,15 тыс. манатов.

Срок поставки – 60 дней с момента заключения контракта.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОМС, КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕНДЕР

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