Блинкен призвал страны G20 выступить за продление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на встрече глав МИД G20 призвал участников этого формата способствовать продлению черноморской "зерновой сделки".
"Необходимо, чтобы "группа двадцати" выступила за продление зерновой инициативы с целью укрепления продовольственной безопасности для наиболее уязвимых людей", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Блинкена.
22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках зерновой сделки превысил 22 млн.
Действие инициативы истекает 18 марта этого года.
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