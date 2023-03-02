Блинкен призвал страны G20 выступить за продление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на встрече глав МИД G20 призвал участников этого формата способствовать продлению черноморской "зерновой сделки".

"Необходимо, чтобы "группа двадцати" выступила за продление зерновой инициативы с целью укрепления продовольственной безопасности для наиболее уязвимых людей", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Блинкена.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках зерновой сделки превысил 22 млн.

Действие инициативы истекает 18 марта этого года.