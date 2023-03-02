Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

Дальнее зарубежье 02.03.2023 18:44

Блинкен призвал страны G20 выступить за продление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на встрече глав МИД G20 призвал участников этого формата способствовать продлению черноморской "зерновой сделки".

"Необходимо, чтобы "группа двадцати" выступила за продление зерновой инициативы с целью укрепления продовольственной безопасности для наиболее уязвимых людей", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Блинкена.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках зерновой сделки превысил 22 млн.

Действие инициативы истекает 18 марта этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, G20, ЗЕРНО, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


Блинкен не планирует встреч с Лавровым и главой МИД Китая на саммите G20 Блинкен не будет участвовать в групповых фотосессиях на G20 из-за Лаврова Планов переговоров Блинкена и Лаврова в ходе министерской встречи G20 нет - Госдеп Байден выступает за исключение России из G20, а если это окажется невозможным - предлагает пригласить на саммит Украину США на G20 обсудили с партнерами Украину - Белый дом В Белом доме пока не знают, будет ли Байден встречаться с Путиным на G20 Байден отправится на саммит G20 в конце октября США на G20 хотят оказать давление на Саудовскую Аравию с целью стабилизации цен на нефть Трамп заявляет, что встретится с Путиным в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе США хотели бы привлечь страны Ближнего Востока и G20 к соглашению о борьбе с терроризмом - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az