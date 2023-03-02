Алиев и Бердымухамедов обсудили двустороннюю повестку и роль ДН в изменении миропорядка

Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов провели встречу в четверг в Баку.

«Между Азербайджаном и Туркменистаном существуют тесные политические связи, построенные на крепком фундаменте. Имеются значительные возможности по сотрудничеству между нашими странами в энергетической, транспортной, инвестиционных сферах и хлопководстве», - сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан наращивает свой транзитно-транспортный потенциал, что создает дополнительные возможности в будущем по транспортировке туркменских товаров через территорию Азербайджана.

Алиев также отметил, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается.

По его словам, «Азербайджан заинтересован в увеличении роли движения в международных отношениях» и в связи с этим страна выступила с рядом инициатив в этом направлении.

В то же время Алиев подчеркнул, что в настоящее время происходит процесс изменения миропорядка и Движение неприсоединения (ДН) должно сыграть свою роль в этом процессе.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Б.Рустамбеков