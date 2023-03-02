Мирзиёев поддержал предложение Алиева о необходимости реформ в Совбезе ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за включение стран-членов Движения неприсоединения в состав Совета безопасности ООН, поддержав тем самым предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«В процессе реформирования ООН члены Движения неприсоединения (ДН) должны обрести постоянное место в Совете безопасности», - заявил Мирзиёев, выступая в четверг на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением о необходимости расширения Совбезопа ООН и включения в число его постоянных членов страну, председательствующую в ДН.
«Состав Совета безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН. Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности», - заявил на бакинском саммите в четверг Алиев.
Тем временем в Баку Мирзиёев отметил, что в последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией, также сталкивается с губительными последствиями изменения климата, природных бедствий и техногенных катастроф, предложив «в целях глубокого изучения причин возникновения таких чрезвычайных ситуаций и эффективного предотвращения их последствий создать специальную Сеть мониторинга и научных исследований ДН» и выразив готовность разместить этот институт в Узбекистане.
Он подчеркнул «возрастающую актуальность расширения практического взаимодействия в рамках организации в условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма», призвав ДН «возглавить наши общие усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма».
«Твердо убежден, что это будет способствовать еще большей активизации многостороннего сотрудничества всех государств-членов движения в рамках ООН», - заявил президент Узбекистана, добавив, что «безусловно, в системной координации и эффективном решении этих проблем на международном уровне основная роль должна принадлежать ООН и ее специализированным структурам».
Мирзиёев также выразил надежду, что члены ДН также поддержат инициативу Узбекистана о создании при ООН Международной переговорной группы для согласования алгоритма по решению афганского вопроса.
В Баку глава Узбекистана предложил регулярно накануне саммитов ДН проводить экономические форумы организации.
«Уверен, что такие важные мероприятия будут способствовать ускорению обмена инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями, в целом созданию прочного фундамента для четвертой промышленной революции, в частности, развития «умной» экономики», - заявил Мирзиёев.
Р.Керимов
BP и Iberdrola вложат 1 млрд евро в станции для зарядки электромобилей в Испании и Португалии
Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель
Госагентство ОМС направит свыше 2,4 млн манатов на закупку компьютеров
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе Авиастар - ОАК
Военные США хотят понять, как использовать спутники для слежения за движущимися целями в воздухе и на земле
Песков о возможности изменения статуса СВО: пока не могу сказать
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна