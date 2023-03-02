Мирзиёев поддержал предложение Алиева о необходимости реформ в Совбезе ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за включение стран-членов Движения неприсоединения в состав Совета безопасности ООН, поддержав тем самым предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В процессе реформирования ООН члены Движения неприсоединения (ДН) должны обрести постоянное место в Совете безопасности», - заявил Мирзиёев, выступая в четверг на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением о необходимости расширения Совбезопа ООН и включения в число его постоянных членов страну, председательствующую в ДН.

«Состав Совета безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН. Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности», - заявил на бакинском саммите в четверг Алиев.

Тем временем в Баку Мирзиёев отметил, что в последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией, также сталкивается с губительными последствиями изменения климата, природных бедствий и техногенных катастроф, предложив «в целях глубокого изучения причин возникновения таких чрезвычайных ситуаций и эффективного предотвращения их последствий создать специальную Сеть мониторинга и научных исследований ДН» и выразив готовность разместить этот институт в Узбекистане.

Он подчеркнул «возрастающую актуальность расширения практического взаимодействия в рамках организации в условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма», призвав ДН «возглавить наши общие усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма».

«Твердо убежден, что это будет способствовать еще большей активизации многостороннего сотрудничества всех государств-членов движения в рамках ООН», - заявил президент Узбекистана, добавив, что «безусловно, в системной координации и эффективном решении этих проблем на международном уровне основная роль должна принадлежать ООН и ее специализированным структурам».

Мирзиёев также выразил надежду, что члены ДН также поддержат инициативу Узбекистана о создании при ООН Международной переговорной группы для согласования алгоритма по решению афганского вопроса.

В Баку глава Узбекистана предложил регулярно накануне саммитов ДН проводить экономические форумы организации.

«Уверен, что такие важные мероприятия будут способствовать ускорению обмена инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями, в целом созданию прочного фундамента для четвертой промышленной революции, в частности, развития «умной» экономики», - заявил Мирзиёев.

Р.Керимов