Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

Внешняя политика 02.03.2023 15:22

Мирзиёев поддержал предложение Алиева о необходимости реформ в Совбезе ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за включение стран-членов Движения неприсоединения в состав Совета безопасности ООН, поддержав тем самым предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В процессе реформирования ООН члены Движения неприсоединения (ДН) должны обрести постоянное место в Совете безопасности», - заявил Мирзиёев, выступая в четверг на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением о необходимости расширения Совбезопа ООН и включения в число его постоянных членов страну, председательствующую в ДН.

«Состав Совета безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН. Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности», - заявил на бакинском саммите в четверг Алиев.

Тем временем в Баку Мирзиёев отметил, что в последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией, также сталкивается с губительными последствиями изменения климата, природных бедствий и техногенных катастроф, предложив «в целях глубокого изучения причин возникновения таких чрезвычайных ситуаций и эффективного предотвращения их последствий создать специальную Сеть мониторинга и научных исследований ДН» и выразив готовность разместить этот институт в Узбекистане.

Он подчеркнул «возрастающую актуальность расширения практического взаимодействия в рамках организации в условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма», призвав ДН «возглавить наши общие усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма».

«Твердо убежден, что это будет способствовать еще большей активизации многостороннего сотрудничества всех государств-членов движения в рамках ООН», - заявил президент Узбекистана, добавив, что «безусловно, в системной координации и эффективном решении этих проблем на международном уровне основная роль должна принадлежать ООН и ее специализированным структурам».

Мирзиёев также выразил надежду, что члены ДН также поддержат инициативу Узбекистана о создании при ООН Международной переговорной группы для согласования алгоритма по решению афганского вопроса.

В Баку глава Узбекистана предложил регулярно накануне саммитов ДН проводить экономические форумы организации.

«Уверен, что такие важные мероприятия будут способствовать ускорению обмена инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями, в целом созданию прочного фундамента для четвертой промышленной революции, в частности, развития «умной» экономики», - заявил Мирзиёев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИРЗИЕЕВ, ДН, ООН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az