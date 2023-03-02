Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

ТЭК 02.03.2023 15:27

Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг на оптимизме по поводу восстановления экономики Китая и данных о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США, пишет CNBC.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,55 (0,65%) - до $84,86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,57 (0,73%) - до $78,26 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Давление на котировки оказали данные об инфляции в еврозоне. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в валютном блоке в феврале выросли на 8,5% вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 8,2%.

"Возвращение тревог об инфляции ухудшило настроение участников рынка", - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

Служба энергетической информации

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает слабо расти, цена Brent - выше $84,4 за баррель Brent подорожала до $84 за баррель на данных о запасах в США Нефть перешла к снижению на сигналах роста запасов в США Нефть дорожает после снижения по итогам февраля, Brent у $84 за баррель Цены на нефть уверенно растут Нефть ускорила рост Цены на нефть растут Нефть продолжает дешеветь Цены на нефть растут второй день Нефть растет, Brent подорожала до $82,91 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az