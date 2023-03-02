Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг на оптимизме по поводу восстановления экономики Китая и данных о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США, пишет CNBC.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,55 (0,65%) - до $84,86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,57 (0,73%) - до $78,26 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Давление на котировки оказали данные об инфляции в еврозоне. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в валютном блоке в феврале выросли на 8,5% вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 8,2%.

"Возвращение тревог об инфляции ухудшило настроение участников рынка", - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

Служба энергетической информации