Нефть ускорила рост, Brent приближается к $85 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг на оптимизме по поводу восстановления экономики Китая и данных о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США, пишет CNBC.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,55 (0,65%) - до $84,86 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,57 (0,73%) - до $78,26 за баррель.
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.
Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.
Давление на котировки оказали данные об инфляции в еврозоне. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в валютном блоке в феврале выросли на 8,5% вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 8,2%.
"Возвращение тревог об инфляции ухудшило настроение участников рынка", - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.
Служба энергетической информации
МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности АПК – Гросси
Алиев и Аль-Манфи обсудили активизацию деятельности МПК Азербайджан-Ливия
Мирзиёев поддержал предложение Алиева о необходимости реформ в Совбезе ООН
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе Авиастар - ОАК
Военные США хотят понять, как использовать спутники для слежения за движущимися целями в воздухе и на земле
Песков о возможности изменения статуса СВО: пока не могу сказать
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна