Алиев и Аль-Манфи обсудили активизацию деятельности МПК Азербайджан-Ливия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку провел встречу с председателем Президентского совета Ливии Мохаммадом Юнисом Аль-Манфи.

Алиев на встрече отметил очень хороший уровень политические отношений между Азербайджаном и Ливией, подчеркнул наличие возможностей для развития двусторонних отношений.

Аль-Манфи, в свою очередь, сказал, что Ливия заинтересована в отношениях с Азербайджаном, добавил, что позиции двух стран совпадают по многим вопросам международной повестки дня.

«На встрече констатирована важность продолжения совместных усилий для развития отношений в различных сферах. В этой связи отмечена важность сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, строительства, энергетики. Также была затронута важность активизации деятельности Межправкомиссии (МПК) и сотрудничества в рамках международных организаций, а также в формате ОПЕК+», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Х.Насирзаде