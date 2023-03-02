Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

Внешняя политика 02.03.2023 15:41

Алиев и Аль-Манфи обсудили активизацию деятельности МПК Азербайджан-Ливия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «на полях» Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку провел встречу с председателем Президентского совета Ливии Мохаммадом Юнисом Аль-Манфи.

Алиев на встрече отметил очень хороший уровень политические отношений между Азербайджаном и Ливией, подчеркнул наличие возможностей для развития двусторонних отношений.

Аль-Манфи, в свою очередь, сказал, что Ливия заинтересована в отношениях с Азербайджаном, добавил, что позиции двух стран совпадают по многим вопросам международной повестки дня.

«На встрече констатирована важность продолжения совместных усилий для развития отношений в различных сферах. В этой связи отмечена важность сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, строительства, энергетики. Также была затронута важность активизации деятельности Межправкомиссии (МПК) и сотрудничества в рамках международных организаций, а также в формате ОПЕК+», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛИВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Эрдоган исключил возможность своих переговоров с Хафтаром Президент Турции не намерен прекращать поддержку правительства национального согласия в Ливии Эрдоган призывает ЕС проявить дееспособность в урегулировании конфликта в Ливии Турция готова отправить свои войска в Ливию, если получит запрос от Триполи - Эрдоган

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az