В Казахстане сокращают финансирование канцелярии Назарбаева

Финансирование канцелярии экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2023 году сократится на 130 млн тенге, сообщил вице-министр финансов республики Даурен Темирбеков.

"В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 млн тенге от канцелярии первого президента Казахстана. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге (...) только на этот год", - сказал Темирбеков журналистам в кулуарах сената парламента.

Ранее в четверг он представил депутатам проект закона "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы". С учетом пересмотра доходов и расходов, поступления бюджета в 2023 году составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Закон "О первом президенте" содержал ряд привилегий для экс-президента Назарбаева и членов его семьи, в том числе была закреплена неприкосновенность на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Законом предусматривалось обеспечение деятельности экс-президента, он имел право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента.