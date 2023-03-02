Сечин и Токарев обсудили вопросы производства и транспортировки нефти

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент "Транснефти" Николай Токарев в ходе рабочей встречи обсудили текущую производственную деятельность, прием и транспортировку нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте трубопроводной монополии. "Начатая совместная работа над общими актуальными вопросами будет продолжена", - говорится в пресс-релизе "Транснефти".

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