Сечин и Токарев обсудили вопросы производства и транспортировки нефти

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент "Транснефти" Николай Токарев в ходе рабочей встречи обсудили текущую производственную деятельность, прием и транспортировку нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте трубопроводной монополии.
"Начатая совместная работа над общими актуальными вопросами будет продолжена", - говорится в пресс-релизе "Транснефти".
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