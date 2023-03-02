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СНГ 02.03.2023 15:48

Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе Авиастар - ОАК

Из-за трагического инцидента на заводе "Авиастар" погиб один человек, еще несколько сотрудников пострадали, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На заводе Авиастар в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - сказали в ОАК.

"Авиастар" входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил", завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан".

Кроме того, на заводе производятся пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204, осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар" также участвует в кооперации по производству пассажирского самолета МС-21.

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Тэги: РОССИЯ, ОАК, ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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