МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности АПК – Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности сельского хозяйства, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Я поздравил президента Ильхама Алиева с успешным председательством Азербайджана в Движении неприсоединения и провел своевременный обмен мнениями по вопросам нераспространения (ядерного оружия – ИФ). МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности сельского хозяйства и улучшении здоровья с помощью ядерных методов», - написал Гросси в четверг в твиттере по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла на полях саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 в Баку.
Р.Керимов
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