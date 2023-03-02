Товарооборот РФ и Таджикистана в 2022г вырос на 18%, до $1,5 млрд

Товарооборот России и Таджикистана достиг рекордного показателя за последние 20 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил $1,5 млрд. Это, конечно, рекордный показатель за последние 20 лет", - сказал он в ходе конференции "Деловое инвестиционное партнёрство России и Таджикистана".
Мишустин отметил, что Россия - одна из лидирующих стран по объему инвестиций в экономику республики: общий объем накопленных капиталовложений превышает $1,5 млрд.
"Развивается промышленная кооперация по целому ряду направлений. Среди них - легкая, горнодобывающая, металлургическая отрасли. Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, - в интересах России и Таджикистана", - добавил премьер-министр.
Алиев на встрече с гендиректором МАГАТЭ выразил беспокойство незаконной торговлей ядерными материалами с Мецаморской АЭС в Армении
Алиев пригласил президента Алжира посетить Азербайджан
МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности АПК – Гросси
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев COVID-19
Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД
Блинкен: США готовы обсуждать с РФ контроль над вооружениями вне зависимости от состояния двусторонних отношений
Блинкен призвал страны G20 выступить за продление зерновой сделки
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна