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Бизнес и законодательство 02.03.2023 19:45

Товарооборот РФ и Таджикистана в 2022г вырос на 18%, до $1,5 млрд

Товарооборот России и Таджикистана достиг рекордного показателя за последние 20 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил $1,5 млрд. Это, конечно, рекордный показатель за последние 20 лет", - сказал он в ходе конференции "Деловое инвестиционное партнёрство России и Таджикистана".

Мишустин отметил, что Россия - одна из лидирующих стран по объему инвестиций в экономику республики: общий объем накопленных капиталовложений превышает $1,5 млрд.

"Развивается промышленная кооперация по целому ряду направлений. Среди них - легкая, горнодобывающая, металлургическая отрасли. Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, - в интересах России и Таджикистана", - добавил премьер-министр.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТОВАРООБОРОТ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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