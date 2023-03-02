Товарооборот РФ и Таджикистана в 2022г вырос на 18%, до $1,5 млрд

Товарооборот России и Таджикистана достиг рекордного показателя за последние 20 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил $1,5 млрд. Это, конечно, рекордный показатель за последние 20 лет", - сказал он в ходе конференции "Деловое инвестиционное партнёрство России и Таджикистана".

Мишустин отметил, что Россия - одна из лидирующих стран по объему инвестиций в экономику республики: общий объем накопленных капиталовложений превышает $1,5 млрд.

"Развивается промышленная кооперация по целому ряду направлений. Среди них - легкая, горнодобывающая, металлургическая отрасли. Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, - в интересах России и Таджикистана", - добавил премьер-министр.