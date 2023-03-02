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Внешняя политика 02.03.2023 16:22

Алиев пригласил президента Алжира посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил алжирского коллегу Абделмаджида Теббу посетить с визитом Азербайджан.

Об этом Алиев заявил, принимая в четверг в Баку премьер-министра Алжира Аймана Бенабдеррахмана, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Премьер-министр отметил, что Алжир заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном по всем направлениям.

По его словам, в настоящее время активно развиваются отношения на межпарламентском уровне и в сфере юстиции. Кроме того, на уровне МИД двух стран начался политический диалог и в ближайшее время состоятся политические консультации.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджанские специалисты, в частности нефтяники, геологи и деятели культуры успешно работают в Алжире.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, АЛЖИР, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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