Алиев пригласил президента Алжира посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил алжирского коллегу Абделмаджида Теббу посетить с визитом Азербайджан.
Об этом Алиев заявил, принимая в четверг в Баку премьер-министра Алжира Аймана Бенабдеррахмана, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Премьер-министр отметил, что Алжир заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном по всем направлениям.
По его словам, в настоящее время активно развиваются отношения на межпарламентском уровне и в сфере юстиции. Кроме того, на уровне МИД двух стран начался политический диалог и в ближайшее время состоятся политические консультации.
Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджанские специалисты, в частности нефтяники, геологи и деятели культуры успешно работают в Алжире.
Б.Рустамбеков
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