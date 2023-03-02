ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД

Российско-иранское сотрудничество в военно-технической сфере осуществляется в соответствии с международными обязательствами России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном происходит в соответствии как с нашими международными обязательствами, так и с нашим законодательством", - сказал он журналистам в четверг в Женеве.

По словам замминистра, в Москве замечают сообщения о каких-то новых российско-иранских проектах в сфере ВТС. "Но нам к этому нечего добавить", - отметил Рябков.