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Регион 02.03.2023 20:15

ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД

Российско-иранское сотрудничество в военно-технической сфере осуществляется в соответствии с международными обязательствами России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном происходит в соответствии как с нашими международными обязательствами, так и с нашим законодательством", - сказал он журналистам в четверг в Женеве.

По словам замминистра, в Москве замечают сообщения о каких-то новых российско-иранских проектах в сфере ВТС. "Но нам к этому нечего добавить", - отметил Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВТС, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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