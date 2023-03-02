Алиев на встрече с гендиректором МАГАТЭ выразил беспокойство незаконной торговлей ядерными материалами с Мецаморской АЭС в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, стороны обсудили в том числе риски, создающие для стран региона деятельность Мецаморской АЭС в Армении.
Алиев на встрече отметил, что атомные технологии должны использоваться в мирных целях и в этой связи подчеркнул практическую важность отношений между Азербайджаном и МАГАТЭ в сферах сельского хозяйства, медицины и нефтехимии.
Касаясь ядерной безопасности, Алиев заявил, что Мецаморская АЭС в Армении создает большую опасность для Азербайджана, Турции, Армении и для региона в целом.
«Алиев довел до сведения Гросси, что при работе Мецаморской АЭС используются старые технологии, имеются серьезные технические проблемы, а также выразил обеспокоенность по поводу незаконной торговли некоторыми ядерными материалами, происхождение которых связано с этой станцией», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Алиев и Гросси также выразили важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия всеми государствами и беспокойство тем, что попытки создания ядерного оружия могут стать серьезной угрозой международному миру и безопасности.
Б.Рустамбеков
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