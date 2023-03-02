В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом почти 21 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «DEAD LİNE» (ИНН 1406292541) с уставным капиталом в 20 млн 985 тыс. 611,39 манатов. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, официальным представителем компании является Юсиф Юсифов. При этом не уточняется вид деятельности компании. ООО «DEAD LİNE» прошло госрегистрацию в налоговых органах 30 декабря 2022 года. Р.Ахмедов

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