Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 77.69 +0.64 Brent 84.31 +0.86

Бизнес и законодательство 02.03.2023 17:03

В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом почти 21 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «DEAD LİNE» (ИНН 1406292541) с уставным капиталом в 20 млн 985 тыс. 611,39 манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, официальным представителем компании является Юсиф Юсифов.

При этом не уточняется вид деятельности компании.

ООО «DEAD LİNE» прошло госрегистрацию в налоговых органах 30 декабря 2022 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ГНС, РЕГИСТРАЦИЯ


Похожие новости


В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 650 тыс. манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом почти $100 тыс. В Азербайджане зарегистрирована компания с египетским капиталом В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 485 тыс. манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом свыше 14,6 млн манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом свыше 1,5 млн манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 7 млн манатов В Азербайджане зарегистрирована компания Gold Alko с уставным капиталом свыше 2,3 млн манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в 16 млн манатов В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом в $100 тыс.

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az