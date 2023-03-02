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Бизнес и законодательство 02.03.2023 17:15

В Нахчыване в январе зарегистрированы 6 компаний с крупным уставным капиталом

Государственная налоговая служба в январе 2023 года зарегистрировала ряд компаний с крупным уставным капиталом, юридический адрес которых указан город Нахчыван.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» 12 января 2023 года было зарегистрировано ООО «GƏMİQAYA İNŞAAT» (ИНН 201378861) с уставным капиталом в 8 млн 249,982 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Вюсар Мамедов.

Кроме этого, 17 января регистрацию прошло ООО «NAXPROPERTY-S» с уставным капиталом в 4 млн 232,4 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Ариф Юсифов.

Ариф Юсифов также является официальным представителем ООО «ASAF-M», уставный капитал которой равен 300 тыс. манатов. Компания госрегистрацию прошла 16 января 2023 года.

Помимо этого, налоговые органы зарегистрировали три компании в городе Нахчыван, официальным представителем которых является Замин Мамедов: ООО «CALAL-N» (уставный капитал - 414,4 тыс. манатов), ООО «NUSRAT-H» (уставный капитал равен 500 тыс. манатов) и ООО «GUNDUZ-M» (уставный капитал равен 360 тыс. манатов).

При этом сферы деятельности данных компаний не указываются.

Р.Ахмедов

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Тэги: НАХЧЫВАН, КОМПАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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