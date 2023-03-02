В Азербайджане выявлено 40 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,628 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 40 случаях заражения.





За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 122 человека.





От COVID-19 вылечились 818,327 тыс. (+17 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 179 человек.





За сутки медики провели 2,292 тыс. теста на коронавирус против 2,049 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 529,191 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде