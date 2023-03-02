Франция встревожена обнаружением в Иране частиц урана, обогащенного до 83,7%

МАГАТЭ обнаружило в Иране следы урана, обогащенного до 83,7%, то есть немногим ниже 90%, необходимых для изготовления атомной бомбы, сообщила в четверг газета Le Figaro со ссылкой на доклад международного агентства.

"Этот доклад свидетельствует об очень тревожной траектории Ирана, для которой нет никакого оправдания", - приводит издание слова официального представителя министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, назвавшей развитие ситуации "беспрецедентным и чрезвычайно серьезным".

Газета отмечает, что МАГАТЭ не в состоянии уточнить на данной стадии, был ли такой уровень обогащения достигнут случайно или умышленно.

Представители международного агентства обнаружили соответствующие частицы урана в январе во время сбора образцов на заводе по обогащению в Фордо. Иран, отрицающий намерение владеть ядерным оружием, со своей стороны в письме, процитированном МАГАТЭ, сообщил о "непреднамеренных колебаниях" уровня в процессе обогащения.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси должен встретиться в субботу в Тегеране с иранским президентом Ибрахимом Раиси для "возобновления диалога".

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные МАГАТЭ сообщил, что в Иране запасы урана, обогащённого до уровня 60%, с ноября прошлого года увеличились на 40%. При этом запасы обогащенного до 60% урана выросли с 62,3 кг до 87,5 кг.

Кроме того, некоторые западные СМИ указывают, что по состоянию на 12 февраля запасы обогащенного до любого уровня урана в Иране достигли 3 760,8 кг, что более чем в 18 раз выше уровня, согласованного в рамках иранской ядерной сделки.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном этой программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп инициировал выход из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.