В Молдове принят законопроект об утверждении румынского языка как государственного

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение во всех законодательных актах, в том числе в Конституции республики, словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык".
Полное название проекта - "О выполнении соображений некоторых постановлений Конституционного суда". Авторы ссылаются на три постановления КС, в том числе от 5 декабря 2013 г. Согласно этому документу, государственным языком Молдовы является румынский язык.
Учитывая тот факт, что "акты Конституционного суда, которыми дается толкование конституционным текстам, имеют силу закона и являются обязательными", авторы предлагают в тексте законов слова "молдавский язык" заменить словами "румынский язык".
"В целях исполнения настоящего закона в 30-дневный срок со дня его вступления в силу Агентству правовых информационных ресурсов обеспечить в Государственном регистре правовых актов внесение изменений, вытекающих из настоящего закона, во все законодательство Республики Молдова, в том числе в Конституцию", - говорится в документе.
Вместе с тем, законопроект вызвал серьезную критику со стороны оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, депутаты которого заблокировали трибуну парламента с плакатами.
Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" и "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".
Депутаты от PAS заявили, что эти положения действуют в случае внесения поправок в Конституцию. По их мнению, в данном случае речь идет о "техническом" решении по приведению Конституции в соответствии с решением Конституционного суда. Они подчеркивают, что это положение и так действовало, но формально требуется исправить все акты, согласно постановлению КС.
В настоящее время, согласно статье 13 Конституции Молдовы, госязыком Республики Молдова является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".
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