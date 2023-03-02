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Дальнее зарубежье 02.03.2023 19:26

Блинкен: США готовы обсуждать с РФ контроль над вооружениями вне зависимости от состояния двусторонних отношений

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с Россией тему контроля над ядерным вооружением вне зависимости от того, в каком состоянии находятся двусторонние отношения.

"Я сказал ему, что вне зависимости от того, что еще происходит в мире и от наших двусторонних отношений, мы всегда готовы обсуждать тему контроля над стратегическим вооружением", - прокомментировал Блинкен на пресс-конференции в Дели состоявшийся ранее в четверг контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава Госдепа в очередной раз призвал РФ пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее Associated Press сообщила со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Блинкен при общении с Лавровым "на полях" встречи глав МИД G20 призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия России в ДСНВ.

По данным источника агентства, разговор Блинкена и Лаврова продолжался около 10 минут.

Предыдущие контакты госсекретаря США и главы МИД РФ состоялись 29 июля 2022 года, тогда они по телефону обсудили судьбу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, на тот момент являвшейся фигуранткой уголовного дела в России, и осужденного за шпионаж Пола Уилана. При этом очные переговоры Блинкен и Лавров не проводили с января 2022 года.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДСНВ


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