Блинкен: США готовы обсуждать с РФ контроль над вооружениями вне зависимости от состояния двусторонних отношений

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с Россией тему контроля над ядерным вооружением вне зависимости от того, в каком состоянии находятся двусторонние отношения.
"Я сказал ему, что вне зависимости от того, что еще происходит в мире и от наших двусторонних отношений, мы всегда готовы обсуждать тему контроля над стратегическим вооружением", - прокомментировал Блинкен на пресс-конференции в Дели состоявшийся ранее в четверг контакт с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава Госдепа в очередной раз призвал РФ пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Ранее Associated Press сообщила со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Блинкен при общении с Лавровым "на полях" встречи глав МИД G20 призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия России в ДСНВ.
По данным источника агентства, разговор Блинкена и Лаврова продолжался около 10 минут.
Предыдущие контакты госсекретаря США и главы МИД РФ состоялись 29 июля 2022 года, тогда они по телефону обсудили судьбу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, на тот момент являвшейся фигуранткой уголовного дела в России, и осужденного за шпионаж Пола Уилана. При этом очные переговоры Блинкен и Лавров не проводили с января 2022 года.
Алиев на встрече с гендиректором МАГАТЭ выразил беспокойство незаконной торговлей ядерными материалами с Мецаморской АЭС в Армении
Алиев пригласил президента Алжира посетить Азербайджан
МАГАТЭ продолжит поддерживать Азербайджан в повышении продуктивности АПК – Гросси
Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $84,7 за баррель
Товарооборот РФ и Таджикистана в 2022г вырос на 18%, до $1,5 млрд
Франция встревожена обнаружением в Иране частиц урана, обогащенного до 83,7%
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев COVID-19
Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде
Пограничники Азербайджана в феврале задержали 34 нарушителей госграницы
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна