Цены на нефть остаются в плюсе, Brent - $84,7 за баррель

Цены на нефть отступили от максимумов, зафиксированных ранее в ходе торгов в четверг, но остаются выше значений на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 составляет $84,7 за баррель, что на $0,39 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,49 (0,63%), до $78,18 за баррель.
Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $84,95 за баррель, WTI - до $78,35 за баррель.
Поддержку рынку оказывают сигналы восстановления китайской экономики и замедление темпов роста запасов энергоресурсов в США. В то же время, усиливающиеся ожидания затягивания цикла ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ негативно сказывается на настрое трейдеров, отмечает Bloomberg.
"Мы по-прежнему ожидаем, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке во втором полугодии текущего года будет толкать цены вверх, однако сейчас не видим уверенного роста рынка из-за сохранения устойчивого инфляционного давления", - говорит аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.
Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза, опубликованным в среду, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% в годовом выражении с 8,6% в январе. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ускорился до рекордных 5,6% с 5,3% месяцем ранее.
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