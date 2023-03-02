Парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на решение парламента.

До сих пор в повестке заседаний парламента значилось, что голосование по вопросу вступления скандинавских стран в альянс пройдет в период с 6 по 9 марта. Теперь речь идет о том, чтобы проголосовать в течение сессии парламента, которая начнется 20 марта.

При этом в декабре 2022 года в Венгрии заявляли, что рассмотрят вопрос о ратификации не раньше 20 февраля.

Агентство отмечает, что венгерская делегация встретится со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и другими законодателями в Стокгольме во вторник на следующей неделе. Во время встречи будет обсуждаться процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии в альянсе.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.