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Финансы 02.03.2023 21:55

Европейские фондовые индексы выросли, Stoxx Europe 600 поднялся впервые за 3 сессии

Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, несмотря на статданные, показавшие ускорение базовой инфляции в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился впервые за три сессии - на 0,51% и составил 460,02 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,37%, германский DAX - 0,15%, французский САС 40 - 0,69%, итальянский FTSE MIB - 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,05%.

Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, опубликованным в четверг, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% в годовом выражении с 8,6% в январе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 8,2%.

В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в феврале ускорился до рекордных 5,6% с 5,3% месяцем ранее.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ключевых процентных ставок и после мартовского заседания, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Регулятор поднял все три ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину в марте.

"В данный момент времени можно говорить о том, что мы продолжим двигаться по этому пути, - приводит агентство Bloomberg слова Лагард, сказанные в интервью испанскому телевидению. - Какими темпами мы будем поднимать ставки на каждом из следующих заседаний, сейчас сказать нельзя".

Рынок полностью уверен, что ЕЦБ поднимет ставки на 50 б.п. в марте и считает возможным их увеличения на аналогичную величину в мае.

Цена акций ирландского производителя строительных материалов CRH Plc подскочила на 8% по итогам торгов в Лондоне в четверг. Годовая EBITDA CRH превзошла ее собственные прогнозы, и компания объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму до $3 млрд. Кроме того, CRH сообщила, что намерена получить листинг в США, поскольку на американский рынок приходится порядка 75% ее прибыли.

Стоимость бумаг Anheuser-Busch InBevNV (AB InBev) выросла на 0,5% благодаря сильной отчетности пивоваренного концерна за четвертый квартал 2022 года.

Котировки акций сырьевых компаний продолжили подниматься в четверг на оптимизме в отношении перспектив спроса в Китае. Цена бумаг BP выросла на 2%, Shell - на 1,6%, BHP Group на 2,7%, Rio Tinto - на 0,8%.

Акции London Stock Exchange Group Plc (LSEG) подешевели на 0,4% по итогам торгов. Оператор Лондонской фондовой биржи (LSE) в 2022 году увеличил доналоговую прибыль почти на 39% - до 1,241 млрд фунтов стерлингов ($1,49 млрд) по сравнению с 894 млн фунтов годом ранее. LSEG объявила в четверг о намерении выкупить собственные акции на сумму 750 млн фунтов стерлингов ($899 млн) у консорциума бывших владельцев Refinitiv, в который входят Blackstone Inc. и Thomson Reuters Corp., до апреля 2024 года.

Котировки бумаг европейских чип-мейкеров снизились на заявлении главы Tesla Inc. Илона Маска о том, что американский производитель электромобилей планирует существенно сократить использование карбид-кремниевых компонентов в новом поколении двигателей.

По словам Маска, карбид-кремниевые транзисторы являются для компании ключевыми компонентами, однако, она "нашла способ сократить использование материала на 75% без ущерба для производительности автомобиля".

Котировки акций STMicroelectronics NV и Infineon Technologies AG, для которых карбид-кремниевые чипы являются ключевым двигателем роста доходов, снизились соответственно на 3,2% и 0,5% по итогам торгов.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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