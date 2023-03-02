Мировые центробанки в январе закупили 31 т золота - WGC

Мировые центробанки, по предварительным данным, в январе 2023 года закупили 30,8 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из данных World Gold Council (WGC).

Крупнейшим покупателем была Турция, увеличившая запасы на 23,3 тонны. Китай закупил 14,9 тонны, Казахстан - 3,9 тонны. Европейский центральный банк сообщил о росте запасов золота на 1,9 тонны, но это связано с тем, что Хорватия официально стала членом зоны евро.

Основным продавцом золота среди центробанков в январе был ЦБ Узбекистана, сокративший запасы на 11,5 тонны.