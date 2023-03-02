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Дальнее зарубежье 02.03.2023 22:11

США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти

США ввели санкции против шести юридических лиц и 20 танкеров за транспортировку и продажу иранской нефти в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг.

"Сегодня Госдепартамент вносит в санкционные списки шесть юридических лиц, которые участвовали в транспортировке или продаже иранских нефтепродуктов или нефтехимической продукции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Под новые санкции попали базирующаяся во Вьетнаме Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, базирующиеся в КНР Global Marine Ship Mgmt. и Shanghai Xuanrun Shpg., базирующаяся в ОАЭ компания Swedish Management. Также санкции коснулись иранских компаний Shiraz Petrochemical и Bushehr Petrochemical.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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