США ввели санкции против шести компаний за транспортировку и продажу иранской нефти

США ввели санкции против шести юридических лиц и 20 танкеров за транспортировку и продажу иранской нефти в обход американских ограничительных мер, говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в четверг.

"Сегодня Госдепартамент вносит в санкционные списки шесть юридических лиц, которые участвовали в транспортировке или продаже иранских нефтепродуктов или нефтехимической продукции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Под новые санкции попали базирующаяся во Вьетнаме Golden Lotus Oil Gas and Real Estate, базирующиеся в КНР Global Marine Ship Mgmt. и Shanghai Xuanrun Shpg., базирующаяся в ОАЭ компания Swedish Management. Также санкции коснулись иранских компаний Shiraz Petrochemical и Bushehr Petrochemical.