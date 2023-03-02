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Дальнее зарубежье 02.03.2023 22:52

Председатель Еврокомиссии 10 марта встретится с президентом США

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 марта посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом, сообщили в Белом доме в четверг.

"Президент Джо Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен в Белом доме в пятницу 10 марта", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В администрации президента США пояснили, что лидеры обсудят сотрудничество между США и ЕС по поддержке Украины и введению ограничительных мер против России. Они также обсудят координацию в борьбе с климатическим кризисом и международные проблемы безопасности, в том числе связанные с Китаем.

Наконец, Байден и фон дер Ляйен подведут итоги созданной ими год назад совместной Целевой группы США-ЕС по европейской энергетической безопасности.

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Тэги: США, ЕС, ВИЗИТ


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