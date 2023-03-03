Узбекистан готовит свою инфраструктуру для импорта газа из РФ

АО "Узтрансгаз" готовит свою инфраструктуру для начала импорта газа из России, сообщила пресс-служба компании.
"Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Узтрансгаза".
По данным пресс-службы, цель - сделать так, чтобы импортируемый из России природный газ не смешивался с объемами внутренней транспортировки. "Таким образом, по каждому направлению будет организована отдельная транспортировка", - отмечается в пресс-релизе.
Газлийское управление магистральных газопроводов является одним из крупнейших предприятий газотранспортной системы. Оно обслуживает на территории республики магистральные газопроводы "Бухара-Урал" и " Средняя Азия - Центр".
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