Расширение доступа США к филиппинским военным базам не означает подготовки к конфликту

Решение Манилы дать США доступ к большему количеству своих военных баз не свидетельствует о подготовке филиппинских властей к боевым действиям в регионе, заявил глава Минобороны Филиппин Карлито Гальвес.
"Мы не готовимся к войне, мы намерены развивать наш оборонный потенциал на случай непредвиденных обстоятельств и угроз в адрес нашей безопасности. День от дня геополитическая ситуация становится все более непредсказуемой", - приводит его слова Bloomberg.
Он пояснил, что действия, предпринимаемые Филиппинами в рамках оборонного соглашения с США, не "направлены на агрессию". В то же время он отметил, что власти Филиппин уделяют все больше внимание обороне границ страны, особенно в районе Южно-Китайского моря.
В феврале текущего года во время визита шефа Пентагона Ллойда Остина на Филиппины была достигнута договоренность о возобновлении прерванного в 2016 году совместного патрулирования в Южно-Китайском море. Вашингтон и Манила также заключили соглашение о получении доступа американских военных дополнительно к четырем филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти.
Однако некоторые филиппинские законодатели отмечали, что США, расширяя возможности использовать местные базы, преследуют цель усилить возможности Вашингтона защищать Тайвань, а не сами Филиппины. Кроме того, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, совершивший на этой неделе визит на Филиппины, предупреждал, что военное присутствие США в Южно-Китайском море лишь усилит напряженность между КНР и другими странами региона.
У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.
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