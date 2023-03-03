Боррель выступает против исключения РФ из G20

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против попыток исключить Россию из G20.
"Мы должны продолжать говорить или, по крайней мере, слушать, если не говорить", - сказал Боррель на форуме Raisina Dialogue в Дели, слова которого приводят в пятницу западные СМИ.
Боррель заявил, что видит "небольшое улучшение" в дипломатических отношениях с Москвой. Он указал на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран "большой двадцатки" в Дели оставался в зале, когда западные страны выступали с критикой России, в отличие от предыдущей встречи министров иностранных дел стран G20 на Бали в прошлом году, когда тот покинул заседание.
По мнению главы дипломатии ЕС, "это небольшое улучшение, но оно важно".
СМИ также отмечают короткую встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской "двадцатки" в Дели.
Как сообщалось, главам МИД стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и встреча завершилась без итогового коммюнике.
Агентство Associated Press сослалось на слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о том, что неустранимые "расхождения во мнениях по ситуации в Украине" помешали достичь консенсуса.
Встреча глав МИД группы G20 проходила в Дели 1-2 марта.
Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране
С 18 марта начинаются турпоездки в Шушу - ГАТ
Алиев уверен в расширении сотрудничества Баку и Софии в торговле, транспорте, туризме, инвестициях
Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель
ГНС зарегистрировала несколько компаний с крупным уставным капиталом
Нефтехимическая South Oil Trading FZE открыла представительство в Азербайджане
Самолет Virgin Atlantic, следовавший по маршруту Лондон-Исламабад, совершил экстренную посадку в Баку
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев COVID-19
Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна