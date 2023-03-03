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Дальнее зарубежье 03.03.2023 15:05

Боррель выступает против исключения РФ из G20

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против попыток исключить Россию из G20.

"Мы должны продолжать говорить или, по крайней мере, слушать, если не говорить", - сказал Боррель на форуме Raisina Dialogue в Дели, слова которого приводят в пятницу западные СМИ.

Боррель заявил, что видит "небольшое улучшение" в дипломатических отношениях с Москвой. Он указал на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран "большой двадцатки" в Дели оставался в зале, когда западные страны выступали с критикой России, в отличие от предыдущей встречи министров иностранных дел стран G20 на Бали в прошлом году, когда тот покинул заседание.

По мнению главы дипломатии ЕС, "это небольшое улучшение, но оно важно".

СМИ также отмечают короткую встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской "двадцатки" в Дели.

Как сообщалось, главам МИД стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и встреча завершилась без итогового коммюнике.

Агентство Associated Press сослалось на слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о том, что неустранимые "расхождения во мнениях по ситуации в Украине" помешали достичь консенсуса.

Встреча глав МИД группы G20 проходила в Дели 1-2 марта.

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