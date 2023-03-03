Ford создает новое подразделение в сфере ИИ-технологий для самоуправляемых автомобилей

Американский автопроизводитель Ford MotorCo. создает подразделение, которое сфокусируется на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) для самоуправляемых автомобилей.
Новое подразделение, получившее название Latitude, наймет 550 сотрудников прекратившего в прошлом году работу стартапа Argo AI, разрабатывавшего технологии автономного вождения, сообщает Market Watch.
Штаб-квартира Latitude будет находиться в Питтсбурге (штат Пенсильвания), а полигон для тестирования самоуправляемых автомобилей - в Гринвилле (Южная Каролина). Кроме того, у Latitude будут инженерные хабы в Калифорнии и Мичигане.
Команда подразделения будет работать, в частности, над улучшением системы помощи водителю Ford BlueCruise, заявили в Ford.
Автопроизводитель свернул инвестиции в Argo AI в октябре, посчитав, что стартапу будет сложно выйти на прибыльный уровень в обозримом будущем. Ford списал $2,7 млрд в связи с закрытием Argo AI, который также потерял поддержку другого инвестора - Volkswagen AG.
Акции Ford подешевели на 26% за последние 12 месяцев.
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