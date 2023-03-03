Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.03 $/bbl +/- WTI 78.16 +0.47 Brent 84.75 +0.44

Дальнее зарубежье 03.03.2023 13:43

США добавили в «черный список» по торговле 28 китайских организаций

Администрация Байдена внесла в "черный список" 28 китайских организаций за предполагаемые нарушения санкций, сообщает в пятницу The Financial Times.

Издание отмечает, что нарушения заключаются в поставках КНР различным странам технологий для ядерных и ракетных программ, а также в оказании помощи России в усилении ее оборонной промышленности.

Кроме того, среди причин попадания в "черный список" указывается снабжение Мьянмы и ряда китайских организаций технологиями наблюдения, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под определение "нарушения прав человека".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, САНКЦИИ


Похожие новости


Блинкен обещает Пекину серьезные проблемы в отношениях с США в случае оказания поддержки России в украинском конфликте В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине В новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компании Блинкен предупреждает о проблемах в отношениях с КНР в случае китайской военной помощи России Госдеп обеспокоен контактами Москвы и Пекина Китай пообещал «пойти до конца» в случае обострения США ситуации с аэростатом Китай потребовал от США исправить ошибки, касающиеся инцидента с аэростатом США пристально следят за тем, чтобы КНР не передавала РФ военную помощь - Блинкен Блинкен рассматривает возможность встречи с высокопоставленным китайским чиновником на Мюнхенской конференции Байден считает, что инцидент с китайским аэростатом не нанес существенного ущерба отношениям США и КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az