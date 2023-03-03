США добавили в «черный список» по торговле 28 китайских организаций

Администрация Байдена внесла в "черный список" 28 китайских организаций за предполагаемые нарушения санкций, сообщает в пятницу The Financial Times.
Издание отмечает, что нарушения заключаются в поставках КНР различным странам технологий для ядерных и ракетных программ, а также в оказании помощи России в усилении ее оборонной промышленности.
Кроме того, среди причин попадания в "черный список" указывается снабжение Мьянмы и ряда китайских организаций технологиями наблюдения, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под определение "нарушения прав человека".
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