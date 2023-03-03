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Макроэкономика 03.03.2023 13:46

Мировые цены на продовольствие в феврале по сравнению с январем снизились на 0,6% - ФАО

Мировые цены на продовольствие снижаются 11-й месяц подряд, в феврале по сравнению с январем они были ниже на 0,6%, сообщается в обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)

По сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года, индекс продовольственных цен ФАО в феврале упал на 18,7%.

Индекс цен на зерновые в феврале оказался на 0,1% ниже январского показателя и на 1,4% выше, чем годом ранее. "Снижавшиеся на протяжении трех месяцев подряд мировые цены на пшеницу в феврале немного выросли (на 0,3%). Этому, главным образом, способствовали сохраняющиеся опасения в связи с засушливыми погодными условиями в основных районах производства твердой краснозерной озимой пшеницы в США, а также высокий спрос на поставки из Австралии, - говорится в обзоре. - Однако активная конкуренция между экспортерами препятствовала дальнейшему росту цен".

Индекс цен на растительные масла по сравнению с январем сократился на 3,2% и стал самым низким с начала 2021 года. Это вызвано падением мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Так, мировые цены на соевое масло продолжили снижаться под влиянием сокращения закупок со стороны ключевых стран-импортеров и улучшения видов на урожай в Южной Америке. Снижение цен на подсолнечное и рапсовое масла обусловлено наличием значительного экспортного предложения на глобальном уровне, пояснили эксперты ФАО.

Индекс цен на молочную продукцию в феврале по сравнению с январем снизился на 2,7%, в годовом выражении - на 7,2%. Самое значительное снижение продемонстрировали цены на сливочное масло и обезжиренное сухое молоко. Это связано с ослаблением глобального импортного спроса, особенно на продукцию с короткими сроками поставки.

Индекс цен на мясо по сравнению с предыдущим месяцем снизился незначительно - на 0,1%, по сравнению с февралем прошлого года - на 1,7%. Мировые цены на мясо птицы падают восьмой месяц подряд в связи с наличием в мире значительных объемов предложения, превышающих импортный спрос. Это происходит, несмотря на вспышки птичьего гриппа в ряде ведущих стран-производителей, отмечают эксперты. Мировые цены на свинину, напротив, выросли на фоне опасений из-за низкой численности убойных животных и повышения внутреннего спроса в Европе. Цены на говядину, которые снижались с июня 2022 года, в феврале практически не изменились.

Индекс цен на сахар в феврале по сравнению с январем вырос на 6,9% и достиг самого высокого уровня с февраля 2017 года. "Зафиксированный в феврале рост был главным образом связан с пересмотром в сторону понижения прогноза производства сахара в Индии на сезон 2022-2023 годов, что привело к ухудшению перспектив экспорта в текущем сезоне, - говорится в обзоре. - Повышению мировых цен на сахар дополнительно способствовали опасения в связи с сокращением экспортных поставок из Индии на фоне высокого глобального импортного спроса".

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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