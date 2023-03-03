Байрамов на встрече с Гросси акцентировал внимание на устаревших технологиях, используемых на Армянской АЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в пятницу в Баку с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, стороны обсудили двустороннюю повестку и риски, связанные с деятельностью Армянской АЭС.
«Байрамов отметил, что на протяжении многих лет Азербайджан и МАГАТЭ реализуют совместные программы по многим направлениям, входящим в юрисдикцию агентства, таким как сельское хозяйство, нефтехимическая промышленность, медицина и др. Министр также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и подчеркнул о больших перспективах по ряду других направлений», - сообщает МИД Азербайджана.
По его словам, Азербайджан придает большое значение обеспечению ядерной безопасности. В этой связи министр подчеркнул важность соблюдения стандартов безопасности, установленных МАГАТЭ, при эксплуатации Армянской (Мецаморской) АЭС, где Арменией используются устаревшие технологии.
Гросси, в свою очередь отметил, что Азербайджан является важным партнером для МАГАТЭ и подчеркнул об имеющихся перспективах углубления сотрудничества с Баку в области ядерной безопасности и других областях, на которых специализируется Агентство.
«На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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