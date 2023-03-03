Buta Airways в середине марта запускает рейсы между Баку и Махачкалой

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» запускает прямые рейсы из Баку в Махачкалу и обратно.

«Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

Полеты в этом направлении будут выполняться с частотой 3 раза неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az или через ее мобильное приложение.

Н.Аббасова