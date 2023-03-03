Buta Airways в середине марта запускает рейсы между Баку и Махачкалой

Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» запускает прямые рейсы из Баку в Махачкалу и обратно.
«Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.
Полеты в этом направлении будут выполняться с частотой 3 раза неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Билеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az или через ее мобильное приложение.
Н.Аббасова
Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране
С 18 марта начинаются турпоездки в Шушу - ГАТ
Алиев уверен в расширении сотрудничества Баку и Софии в торговле, транспорте, туризме, инвестициях
Самолет Virgin Atlantic, следовавший по маршруту Лондон-Исламабад, совершил экстренную посадку в Баку
В Азербайджане выявлено 40 новых случаев COVID-19
Возможности службы ASAN планируют продемонстрировать в Джидде
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены
Боррель выступает против исключения РФ из G20
Расширение доступа США к филиппинским военным базам не означает подготовки к конфликту
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна