Алиев уверен в расширении сотрудничества Баку и Софии в торговле, транспорте, туризме, инвестициях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление болгарскому коллеге Румену Радеву по случаю национального праздника Болгарии.

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений. Нас радуют политический диалог высокого уровня с Болгарией, которая является дружественной нам страной и стратегическим партнером, динамично развивающиеся отношения в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах, эффективное сотрудничество и наши достижения во многих областях», - отмечает Алиев в поздравлении, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Он отметил, что итоги официального визита президента Азербайджана в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в действие в рамках визита газового интерконнектора Греция-Болгария «свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства». «Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе будет с успехом продолжено в сфере торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и в других областях и направлениях», - подчеркнул Алиев.

Р.Ахмедов