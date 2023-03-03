Алиев уверен в расширении сотрудничества Баку и Софии в торговле, транспорте, туризме, инвестициях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление болгарскому коллеге Румену Радеву по случаю национального праздника Болгарии.
«Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений. Нас радуют политический диалог высокого уровня с Болгарией, которая является дружественной нам страной и стратегическим партнером, динамично развивающиеся отношения в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах, эффективное сотрудничество и наши достижения во многих областях», - отмечает Алиев в поздравлении, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.
Он отметил, что итоги официального визита президента Азербайджана в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в действие в рамках визита газового интерконнектора Греция-Болгария «свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства». «Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе будет с успехом продолжено в сфере торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и в других областях и направлениях», - подчеркнул Алиев.
Р.Ахмедов
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