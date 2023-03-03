С 18 марта начинаются турпоездки в Шушу - ГАТ

Госагентство по туризму Азербайджана сообщило о начале безопасных туристических поездок в город Шуша (Карабахский регион страны).

«Проект, являющийся частью политики «Большого возвращения», направлен на организацию безопасных туристических поездок граждан Азербайджана, достигших 18-летнего возраста в культурную столицу (Шушу – ИФ), а также на повышение экономической активности на территориях, освобожденных от оккупации», - говорится в сообщении ГАТ, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным, с 18 марта текущего года будут осуществлены первые туристические поездки в Шушу, поездки будут проводиться один раз в неделю.

«На следующем этапе планируется увеличение количества туров исходя из спроса. Граждане могут обращаться в туристические компании (турагенты) с 6 марта для участия в турах», - отмечается в информации.

Как сообщили в ГАТ, 2-х и 3-х дневные туры будут включать показ достопримечательностей города, разрушенных памятников и размещение в отелях. Стоимость двухдневного тура (с одной ночевкой) составит 215 манат на человека, 3-хдневных (с двумя ночевками) – 370 манат.

Х.Насирзаде