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ТЭК 03.03.2023 14:40

Нефтехимическая South Oil Trading FZE открыла представительство в Азербайджане

Нефтехимическая компания «South Oil Trading FZE» (ОАЭ) открыла представительство в Азербайджане.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан, азербайджанское представительство South Oil Trading FZE прошло регистрацию в Государственной налоговой службе (ГНС) 30 января 2023 года. Официальным представителем компании является Вейсал Ибрагимов.

Кроме того, ГНС 15 декабря 2022 года зарегистрировала ООО "Petrofac-Nortvest" с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Тарана Меликова.

South Oil Trading FZE с офисами по всему миру (Европа, Азия, Ближний Восток, Африка и страны СНГ) занимается торговлей химическими веществами, нефтью и металлургической продукцией. Компания предлагает широкий выбор товаров, включая растворители, пластификаторы, базовые масла, волокно, промежуточные продукты, стальные заготовки и плиты, кокс и уголь.

Petrofac является ведущим международным поставщиком услуг для производства и переработки в нефтяной и газовой промышленности. Компания занимается проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли; обеспечивает эксплуатацию, техническое обслуживание и управление производством на объекте, обучение сотрудников; обеспечивает увеличение нефтеотдачи; а также, по возможности, оптимизирует свои сервисные возможности для разработки и совместного инвестирования в проекты разведки и добычи ресурсов и развития инфраструктуры.

Н.Аббасова

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Тэги: ОАЭ, КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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