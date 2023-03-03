Нефтехимическая South Oil Trading FZE открыла представительство в Азербайджане

Нефтехимическая компания «South Oil Trading FZE» (ОАЭ) открыла представительство в Азербайджане.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан, азербайджанское представительство South Oil Trading FZE прошло регистрацию в Государственной налоговой службе (ГНС) 30 января 2023 года. Официальным представителем компании является Вейсал Ибрагимов.
Кроме того, ГНС 15 декабря 2022 года зарегистрировала ООО "Petrofac-Nortvest" с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Тарана Меликова.
South Oil Trading FZE с офисами по всему миру (Европа, Азия, Ближний Восток, Африка и страны СНГ) занимается торговлей химическими веществами, нефтью и металлургической продукцией. Компания предлагает широкий выбор товаров, включая растворители, пластификаторы, базовые масла, волокно, промежуточные продукты, стальные заготовки и плиты, кокс и уголь.
Petrofac является ведущим международным поставщиком услуг для производства и переработки в нефтяной и газовой промышленности. Компания занимается проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли; обеспечивает эксплуатацию, техническое обслуживание и управление производством на объекте, обучение сотрудников; обеспечивает увеличение нефтеотдачи; а также, по возможности, оптимизирует свои сервисные возможности для разработки и совместного инвестирования в проекты разведки и добычи ресурсов и развития инфраструктуры.
Н.Аббасова
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