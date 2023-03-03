Нефть умеренно дешевеет, Brent у $84,5 за баррель

Цены на нефть продолжают слабо снижаться в пятницу после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подешевели на $0,23 (0,27%) - до $84,52 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,15 (0,19%) - до $78,01 за баррель.

Обе марки завершают неделю умеренным ростом благодаря позитивным статданным, указывающим на восстановление экономики Китая. Такой оптимизм перевешивает опасения ужесточения денежно-кредитной политики в США и геополитические риски.

В последнее время нефть торгуется в узком диапазоне, колебания не превышают $10. Показатель волатильности для сорта Brent упала до минимума с 2021 года, отмечает агентство Bloomberg.

"Волатильность остается пониженной, и речь не только о нефти, но и большинстве остальных сырьевых товаров, - отметил аналитик Oilytics Кешав Лохия. - Странно такое наблюдать с учетом стольких геополитических рисков".