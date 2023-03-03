ГНС зарегистрировала несколько компаний с крупным уставным капиталом

Государственная налоговая служба (ГНС) в декабре 2022 года зарегистрировала ряд компаний с крупным уставным капиталом.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Службы, 2 декабря 2022 года было зарегистрировано ООО «MG GREEN GROUP» (ИН 2007742441) с уставным капиталом в 355 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Шамиль Ганбаров.
Кроме этого, 27 декабря регистрацию прошло ООО «KRONOS AGRO» (ИН 1406288701) с уставным капиталом в 160 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Парвина Гусейнова.
1 декабря регистрацию прошло ООО «FREYSSINET AZERBAIJAN» (ИН 1308071941) с уставным капиталом в 100 тыс. манатов. Официальным представителем компании является гражданин Турции Арда Озкыйычы.
Помимо этого, 21 декабря регистрацию прошло ООО «GLOBAL EXCHANGE AZERBAIJAN» (ИН 3201674691) с уставным капиталом в 50 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Ровшан Рустамов.
Б.Рустамбеков
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