В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате взрыва, который прогремел в пятницу в здании Главного суда Черногории, в столице страны Подгорице.
По сообщению телерадиокомпании РТЦГ, первоначальные данные указывают на то, что человек привел в действие взрывное устройство при входе в здание суда.
Отмечается, что в момент взрыва в здании находилось большое число людей.
На месте происшествия работают медики скорой помощи, пожарные и полиция.
Начато расследование.
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