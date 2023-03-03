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Дальнее зарубежье 03.03.2023 15:21

В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате взрыва, который прогремел в пятницу в здании Главного суда Черногории, в столице страны Подгорице.

По сообщению телерадиокомпании РТЦГ, первоначальные данные указывают на то, что человек привел в действие взрывное устройство при входе в здание суда.

Отмечается, что в момент взрыва в здании находилось большое число людей.

На месте происшествия работают медики скорой помощи, пожарные и полиция.

Начато расследование.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, СУД, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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