В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате взрыва, который прогремел в пятницу в здании Главного суда Черногории, в столице страны Подгорице.

По сообщению телерадиокомпании РТЦГ, первоначальные данные указывают на то, что человек привел в действие взрывное устройство при входе в здание суда.

Отмечается, что в момент взрыва в здании находилось большое число людей.

На месте происшествия работают медики скорой помощи, пожарные и полиция.

Начато расследование.